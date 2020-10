Mentzen: Obowiązek maseczek to prawo nieobowiązujące Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Nie zamierzam stosować się do nielegalnie przyjętego i nieobowiązującego prawa - powiedział w Radiu Plus główny ekonomista Konfederacji Sławomir Mentzen, odnosząc się do obowiązku zasłaniania ust i nosa w wybranych miejscach. Jego zdaniem, długoterminowe skutki walki z epidemią SARS-CoV-2 będą w Polsce gorsze niż samego koronawirusa.