Czym zajmie się minister Wójcik? "Nie będę patrzył w sufit"

W poprzednim gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego Michał Wójcik był wiceministrem sprawiedliwości. We wtorek został powołany na urząd ministra - członka Rady Ministrów. Polityk Solidarnej Polski był w Radiu Plus pytany o to, czym będzie się zajmował na nowym stanowisku.

- To jest jeszcze kwestia pewnych ustaleń politycznych - odparł.

- Będąc w Ministerstwie Sprawiedliwości dotknąłem bardzo wielu obszarów, nadzorowałem właściwie wszystkie departamenty poza jednym - mówił.

- Nie ukrywam, że kwestia dzieci jest taką kwestią, którą chciałbym się zajmować - oświadczył. Michał Wójcik dodał, że na stole leży też kwestia "tożsamości europejskiej, spraw europejskich".