Bernie Sanders ogłosił swoje zwycięstwo w Iowa

I want to thank the people of Iowa for the very strong victory they gave us at the Iowa caucuses on Monday night.



Some 6,000 more Iowans came out to support us than any other candidate.



With eight strong candidates competing, that is a decisive margin of victory.