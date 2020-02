Marek Borowski: Prezydent Andrzej Duda doprowadził do sytuacji dramatycznej tv.rp.pl

- Mamy do czynienia z potężnym, narastającym chaosem wywołanym kolejnymi decyzjami PiS-u i prezydenta Andrzeja Dudy, który jest odpowiedzialny za to, co się teraz dzieje w sądach - podkreślił Marek Borowski w programie „Onet Rano”.