Ustawa o sędziach testem dla Senatu

Przed 13 października zarówno politycy, jak i komentatorzy przewidywali, że jeśli opozycja "przejmie" Senat i wybierze swojego marszałka, to zmieni polityczny układ sił. Zaprezentowana przez obóz władzy w ubiegłym tygodniu ustawa pokaże, na ile Senat pod nowym kierownictwem rzeczywiście będzie wypełniać tę rolę. "Przylądkiem Dobrej Nadziei" nazwał go w sobotę w trakcie konwencji PO marszałek Tomasz Grodzki. Jak to będzie wyglądało w praktyce?

