Kwaśniewski o Dudzie: Deficyt czynu, inflacja werbalna

Gość "Kropki nad i" ocenił jednak, że słowa to jedno, a czyny drugie, a w przypadku obecnej głowy państwa "występuje deficyt czynu, bo jeśli chodzi o słowa, to jest to rodzaj inflacji werbalnej".

Według Aleksandra Kwaśniewskiego najgorszą decyzją Andrzeja Dudy było zaprzysiężenie sędziów-dublerów do Trybunału Konstytucyjnego. Ten akt przypieczętował degradację urzędu i postawił prezydenta w roli instrumentalnej.

W kontraście do przemówienia Dudy pozostawało, według Kwaśniewskiego, przemówienie marszałka seniora Sejmu Antoniego Macierewicza. Zdecydowane słowa byłego szefa MON o konieczności budowy państwa narodowego o jasno ustalonej hierarchii wartości zdaniem Kwaśniewskiego skierowane były do twardego elektoratu, który PiS boi się utracić na korzyść Konfederacji.

- Myślę, że nikogo nie zaskoczył, to był prawdziwy Macierewicz. To są jego poglądy, które znamy od lat - uważa Kwaśniewski.

Były prezydent skomentował też przemówienie Mateusza Morawieckiego, który w Sejmie podsumował cztery lata rządów PiS. Zdaniem Kwaśniewskiego rząd Zjednoczonej Prawicy 'w kilku sprawach społecznych poszedł naprzód i to trzeba docenić" - na przykład wspomógł ludzi ubogich, ale jednocześnie bawił się w "odwróconego świętego Mikołaja".

- Bo jak Mikołaj przychodzi do naszych dzieci i daje prezenty, to wszyscy wiedzą, że rodzice płacą za nie. Morawiecki zaproponował inaczej: on rozdaje dzisiaj prezenty, za które zapłacą nasze dzieci - ocenił Kwaśniewski, którego zdaniem jest to najpoważniejszy błąd rządu PiS.