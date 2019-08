NATO: Obserwujemy rosnącą obecność Chin w Arktyce

Sekretarz generalny NATO stwierdził, że wydaje się, iż Chiny "zbliżają się do Europy" - o czym świadczy rosnąca obecność Chin nie tylko w Arktyce, ale także w Afryce.

- I oczywiście musimy uważnie przeanalizować i zrozumieć skutki (działań Chin) - podkreślił.

Chiny określały się w przeszłości jako "kraj położony blisko Arktyki" ("near-Arctic state"), mimo że najdalej wysuniętą na północ część Chin dzieli od Arktyki ok. 1448 km.

Od 2013 roku Chiny mają status obserwatora w Radzie Arktycznej.

Rada Arktyczna to międzyrządowe forum, którego celem jest promowanie współpracy i koordynacji działań państw roszczących sobie pretensje do części Arktyki. Do Rady należą Kanada, Dania, Islandia, Norwegia i USA, a także Finlandia, Rosja i Szwecja.

Rosnąca obecność Chin w regionie polarnym wywołała obawy państw Rady Arktycznej związane z długoterminowymi celami strategicznymi Chin, w tym możliwym rozmieszczeniem sił zbrojnych w tym regionie.

W maju Pentagon opublikował raport, z którego wynikało, że aktywność Chin w rejonie arktycznym może w przyszłości oznaczać pojawienie się w tym rejonie np. chińskich okrętów podwodnych.