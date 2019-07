Aleksandra Dulkiewicz poprosiła prezydenta Dudę o weto w sprawie specustawy o Westerplatte

W piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do specustawy ws. budowy Muzeum Westerplatte. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

- Proces legislacyjny, którego byliśmy świadkami, komentatorami - bo nie uczestnikami - budzi wiele wątpliwości - mówiła Aleksandra Dulkiewicz. - Wczoraj po południu wysłałam list do pana prezydenta Andrzeja Dudy, prosząc go o zawetowanie specustawy lub też skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego - dodała.

Aleksandra Dulkiewicz uważa, że ustawa o Westerplatte została przygotowana "tzw. trybem poselskim, czyli skróconą ścieżką, właśnie po to, by nie było szerokich konsultacji, rozmów, ustaleń".

- Wielokrotnie usiłowałam, próbowałam rozmawiać, przedstawiać argumenty, mówiąc, że to jest zbyt ważne miejsce, zbyt ważna historia dla wszystkich Polek i Polaków, by kwestie upamiętnienia tych, którzy poświęcili tutaj swoje życie, na Westerplatte, by kwestia upamiętnienia września 1939 roku była robiona naprędce, bez rozmów z kombatantami, z muzealnikami, z tymi, którzy zajmują się pamięcią - powiedziała prezydent Gdańska.