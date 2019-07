Konflikt Japonii z Koreą Południową: Przeszłość w krainie przyszłości

Nie odwiedzamy Japonii

Administrator liczącej ponad milion obserwujących internetowej grupy miłośników podróży do Japonii zawiesił jej działalność, już nie namawia do wyjazdów, a obywatele Korei Południowej to prawie jedna czwarta turystów odwiedzających cesarstwo. Pojawił się nawet pomysł, by na artykułach z Japonii nalepiać etykietki „wyprodukowane przez zbrodniarzy”.

To najlepiej ilustruje powód antyjapońskich nastrojów w Korei Południowej – chodzi o nierozliczone zdaniem Koreańczyków zbrodnie z czasów japońskiej okupacji, która trwała do 1945 roku, zwłaszcza zmuszania kobiet do usług seksualnych dla żołnierzy cesarstwa i wykorzystywanie koreańskich robotników przymusowych przez koncerny japońskie i współpracujące z nimi koreańskie.

Narastający konflikt budzi obawy z dala od Azji Wschodniej. Po pierwsze dlatego, że może mieć wpływ na światowy rynek smartfonów. Po drugie dlatego, że oba kraje, co nietypowe w regionie - demokratyczne, są częścią szeroko pojętego Zachodu, to ważni sojusznicy Stanów Zjednoczonych, a także Unii Europejskiej.

W tym tygodniu odwiedził Tokio i Seul doradca ds. bezpieczeństwa Donalda Trumpa John Bolton. Rozmawiał na ten temat, ale – jak z żalem zauważyła prasa południowokoreańska – nie wystąpił w roli mediatora. Bezpośrednie mediacje między Seulem i Tokio nie przyniosły rezultatów.