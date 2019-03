Prezydent wchodzi do gry w sprawie nauczycieli

Pieniędzy na podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 1000 zł nie ma w budżecie - zadeklarował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Ale już w środę wieczorem w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim.

Tematem ma być strajk nauczycieli. Jak wynika z naszych informacji prezydent będzie naciskał, by sprawę udało się załatwić przed 8 kwietnia, gdy ma rozpocząć się strajk. - Prezydent ma nadzieję, że sprawę uda się załatwić - mówi nam rozmówca z Pałacu.

Czytaj także: Bielan: Kierujemy olbrzymi strumień podwyżek dla nauczycieli

We wtorek politycy PSL wezwali prezydenta Dudę do aktywności w sprawie zbliżającego się strajku. - Prezydent Andrzej Duda powinien zająć się sprawą oświaty i zaprosić do negocjacji nauczycielskie związki i rząd - mówił w trakcie konferencji prasowej przed Pałacem prezydenckim lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL wprost zaapelował, by odbyło się spotkanie prezydenta z premierem Morawieckim. Ludowcy w ramach "Pakietu Społecznego Ludowców" zaproponowali też 1000 zł podwyżek.

Referendum strajkowe organizowane przez ZNP potrwa do 25 marca. Równolegle związkowa "Solidarność" już od 10 dni okupuje budynek kuratorium oświaty w Krakowie. Dziś mija ultimatum "S" w tej sprawie. Od jutra możliwe jest zaostrzenie protestu.