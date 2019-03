Pompeo: Bóg zesłał Trumpa, by uratował naród żydowski

Podczas wczorajszej wizyty w Jerozolimie sekretarz stanu Mike Pompeo zasugerował w wywiadzie, że Bóg mógł wysłać prezydenta Donalda Trumpa na Ziemię, aby obronił Izrael.

Podczas wizyty Pompeo odwiedził wraz z premierem Netanjahu Ścianę Płaczu i udzielił wywiadu telewizji Christian Broadcasting Network.

Gdy szef stacji CBN, Chris Mitchell, poruszył sprawę Iranu, spytał Pompeo, czy jest możliwe, aby Donald Trump został, jak biblijna królowa Estera, powołany, by ocalić naród żydowski.

- To możliwe, że Bóg zesłał na Ziemię Donalda Trumpa, by ocalił Żydów. Jako chrześcijanin głęboko w to wierzę - odpowiedział Pompeo.

Wyjaśnił, że jego poglądy i zadania, jakie realizuje, zostały ukształtowane przez wiarę katolicką. Dodał, że od służby w US Army, po służbę państwu na stanowisku sekretarza stanu kieruje nim wiara w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.

O zwiedzonych podczas wizyty historycznych tunelach pod Jerozolimą powiedział, że zobaczył tak wielką historię wiary, ale i pracę, jaką Stany Zjednoczone wkładają w to, by Wielka demokracja, jaką jest Izrael na Bliskim Wschodzie, przetrwała.

Pompeo zapewnił też, że obecnie Izrael nie ma lepszego przyjaciela niż Stany Zjednoczone.

- To nie są tylko słowa - zapewnił podczas wspólnej z prezydentem Izraela Reuvenem Rivlinem konferencji prasowej. - To jest codzienna praca, którą wykonujemy dla dobra naszych narodów.

Wczoraj prezydent Donald Trump napisał na Twitterze, że "po 52 latach nadszedł czas, aby Stany Zjednoczone w pełni uznały władzę Izraela nad Wzgórzami Golan".

Zdaniem Trumpa "ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Izraela i stabilności w regionie".