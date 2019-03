Karczewski: Senackie kijki do selfie? Bardzo interesujące, ciekawe gadżety Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- To są gadżety dla dzieci, które odwiedzają Senat, to są pamiątki dla delegacji zagranicznych, które przyjeżdżają - tłumaczył Stanisław Karczewski, komentując promocyjne zakupy, planowane przez Kancelarię Senatu. O rozpisaniu przetargu na dostawę materiałów, przeznaczonych na cele popularyzacyjne i edukacyjne, pisze we wtorek "Rzeczpospolita".