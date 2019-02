Minister spraw zagranicznych Iranu rezygnuje

Mohammad Dżawad Zarifbył głównym negocjatorem Iranu w rozmowach dotyczących programu nuklearnego tego kraju i politykiem, który reprezentował Islamską Republikę w rozmowach z Zachodem.

O swojej decyzji Zarif poinformował na swoim koncie na Instagramie.

"Przepraszam was za wszystkie niedociągnięcia w minionych latach podczas mojej pracy jako minister spraw zagranicznych. Dziękuję irańskiemu narodowi i urzędnikom" - napisał polityk.

IranFM Zarif’s post on Insta, coincided with Mother’s Day in Iran. “I'm very grateful to the dear and honorable Iranian people for the last 67 months. I sincerely apologize for the incapacity to continue serving and all the shortcomings during the service. Be happy and honest." pic.twitter.com/kSleQuktRL