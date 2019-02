Benjamin Netanjahu usłyszy zarzuty korupcyjne

Izraelski prokurator generalny zamierza oskarżyć premiera Benjamina Netanjahu w trzech sprawach o charakterze korupcyjnym. Informację podała izraelska telewizja powołując się na źródła w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Decyzja prokuratora generalnego może wpłynąć na wynik wyborów, które w Izraelu odbędą się 9 kwietnia.

Szczegóły oskarżenia będą zależały od wyniku przesłuchania. Dojdzie do niego prawdopodobnie po wyborach. Premier Netanjahu może przekonać prokuratora, by nie wnosił oskarżeń.

Szef rządu Izraela do tej pory zaprzeczał wszelkim zarzutom. Zdaniem premiera, nie mają one podstawy prawnej. "Jestem pewien, że w tej sprawie odpowiednie władze po zbadaniu problemu dojdą do tego samego wniosku" - pisał oświadczeniu Netanjahu.

Policja jest przekonana, że między Netanjahu, jego żoną oraz Szaulem Elowiczem, właścicielem koncernu telekomunikacyjnego Bezeg, „powstały związki korupcyjne". Rzecz dotyczy portalu Walla, jednego z najbardziej poczytnych mediów w Izraelu. Zdaniem policji premier oraz jego żona mieli interweniować w redakcji za pośrednictwem właściciela Bezeg i jego żony, czasami codziennie, wpływając na pozytywny przekaz o sobie i o rządzie.