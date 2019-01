Iran przygotowuje satelitę, mimo ostrzeżeń USA CNN

Ze zdjęć, do których dotarła stacja CNN, wynika, że Iran przygotowuje się do wysłania w kosmos satelity. Oznacza to, że Teheran przygotowuje się do planowanej misji, mimo ostrzeżeń ze strony sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo.