Policja chce ukarania Joanny Scheuring-Wielgus

Do marszałka Sejmu trafił wniosek w sprawie ukarania posłanki Joanny Scheuring-Wielgus. Sprawa dotyczy akcji przeciwko pedofilii w Kościele.

W sierpniu ubiegłego roku posłanka Joanna Scheuring-Wielgus umieściła na bramie wejściowej do Bazyliki Katedralnej św. Jana Chrzciciela w Toruniu plakat z napisem "Baby Shoes Remember Stop Pedofilii".



Działanie było elementem akcji przeciwko pedofilii w Kościele. Zdaniem policji posłanka dopuściła się wykroczenia, ponieważ zrobiła to bez zgody zarządzającego tym miejscem.

Wniosek o wyrażenie zgody do pociągnięcia posła do odpowiedzialności za wykroczenie skierowano do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Został wysłany 6 grudnia ubiegłego roku.

