Angela Merkel spotkała się z Władimirem Putinem

Kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiała w Buenos Aires w cztery oczy z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Przedstawiciel biura prasowego federalnego rządu potwierdził, że do spotkania doszło podczas wspólnego śniadania.

Angela Merkel podczas szczytu G20 zamieszkała w tym samym hotelu, co Władimir Putin. Obydwoje już w piątek umówili się, że zjedzą wspólne śniadanie. Do spotkania pomiędzy kanclerz i rosyjskim prezydentem doszło o 12.30 czasu europejskiego. Na razie nie podano żadnych szczegółów rozmowy.



Jak twierdzi agencja DPA, jej tematem był najnowszy rosyjsko-ukraiński konflikt na Morzu Azowskim.

Wieczorem czasu europejskiego Angela Merkel spotka się jeszcze w Donaldem Trumpem, a także z prezydentami Chin, Indii oraz Argentyny. Donald Trump ze względu na to, że Rosjanie zaatakowali trzy ukraińskie jednostki i wzięli do niewoli ich załogi, odwołał spotkanie z Władimirem Putinem, do którego miało dojść na szczycie G20 w Buenos Aires.