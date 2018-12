"Kim on jest?". Merkel ze ściągawką na spotkaniu z premierem Australii

Tuż przed rozmową kanclerz Niemiec Angeli Merkel z premierem Australii Scottem Morrisonem w czasie szczytu G20, niemiecka kanclerz czytała notatki. Na jednym ze zdjęć wykonanych przez jednego z fotoreporterów widać, że notatki te były "ściągawką" na temat Morrisona - i zawierały m.in. zdjęcie premiera Australii.

Australijski rząd podkreśla, że nie potraktował całej sytuacji jako powodu do zakłopotania.

Poniżej dalsza część artykułu

- Służby Angeli Merkel, bez wątpienia, po prostu zadbały, aby kanclerz była odpowiednio poinformowana - skomentował całą sprawę australijski minister handlu Simon Birmingham.

Birmingham podkreślił, że przygotowywanie dla szefów rządów czy ministrów takich notek o politykach z innych państw - z ich zdjęciem i krótką biografią - nie jest czymś niezwykłym.

Australijska prasa wykorzystała jednak sytuację do skrytykowania premiera. "Kim on jest? Australijczycy prawdopodobnie rozumieją kłopotliwą sytuację, w jakiej znalazła się Merkel" - napisał w redakcyjnym komentarzu "The Sydney Morning Herald". "Merkel potrzebowała ściągawki w ręku, kiedy ta dwójka spotkała się na szczycie G20 w weekend. Słusznie czy niesłusznie pytanie w jej głowie było oczywiste: kim on jest?".

Morrison jest premierem Australii od sierpnia. Obecnie stoi na czele mniejszościowego gabinetu.