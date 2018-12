Hiszpania: Sukces skrajnej prawicy w Andaluzji

Skrajnie prawicowa hiszpańska partia Vox zdobyła 12 mandatów w liczącym 109 miejsc parlamencie regionalnym Andaluzji.

Dotychczas Vox - partia założona przez byłych działaczy Partii Ludowej była marginalną siłą w Hiszpanii. Jeszcze nigdy ugrupowaniu istniejącemu od 2013 roku nie udało się zdobyć mandatów w wyborach centralnych, a w wyborach lokalnych zdobywała pojedyncze mandaty miejskich radnych.

Zdobycie aż 12 mandatów w wyborach do parlamentu Andaluzji, to jak dotąd największy sukces wyborczy tego antyimigranckiego, antyislamskiego ugrupowania, które zaliczane jest do nurtu populistycznej europejskiej skrajnej prawicy.

Andaluzja - jak zauważa Reuters - to region z jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia w Europie, a jednocześnie region, do którego docierają tysiące imigrantów z Afryki, którzy przez Morze Śródziemne dostają się do Hiszpanii.

Wejście Vox do regionalnego parlamentu może znacznie utrudnić stworzenie rządu regionalnego. Jest też porażką premiera Pedro Sancheza - reprezentowani przez niego socjaliści z PSOE przez lata dominowali w Andaluzji.