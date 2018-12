Barbara Nowacka nie wystartuje do PE. Stawia na krajową politykę

Liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka powiedziała, że nie planuje startu w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Interesuje mnie polityka krajowa - powiedziała.

Barbara Nowacka wyklucza start w wyborach do PE. - Uważam zresztą te numery takie, że ktoś gdzieś kandyduje, po paru dniach rezygnuje, oddaje mandat komuś słabszemu, kto może by nie wygrał, za zwyczajnie nie fair w stosunku do wyborców - powiedziała liderka Inicjatywy Polska w rozmowie z TVN24.

Mówiąc o zbliżających się wyborach do europarlamentu i wyborach parlamentarnych w Polsce oceniła, ze potrzebna jest jak najszersza Koalicja Obywatelska.

Poniżej dalsza część artykułu

- Jeżeli mamy skutecznie wygrać z PiS-em, to musimy wygrać po pierwsze dobrym programem - otwartym, odważnym, jasnym, powinniśmy być różnorodni, ale powinniśmy być jak najsilniejsi - uważa Nowacka.

- PiS to nie jest byle przeciwnik polityczny, to jest ktoś, kto próbuje opozycję - tak jak i państwo całe - zniszczyć - dodała.

Nowacka komentowała także udział polityków PiS w urodzinach Radia Maryja. - PiS wie, że sam ze swojego programu nie jest atrakcyjny dla części prawicowych wyborców. Musi sięgać po taki głęboko tradycyjnie katolicki elektorat, do którego nie ma normalnie dostępu. Również ci, którzy słuchają Radia Maryja, nie są zachwyceni rządami PiS-u - powiedziała.