Robert Biedroń: Zrobię wszystko, by zostać premierem

- 5 grudnia zapisze się jako najsmutniejszy dzień dla Nowoczesnej, bo to koniec dla tego ruchu - uważa Robert Biedroń.

Klub Platformy Obywatelskiej przyjął dziś nową nazwę: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Dołączyło do niego osiem osób: siedmiu posłów Nowoczesnej oraz były poseł tej partii Piotr Misiło.

"Realna, codzienna, praktyczna, owocna współpraca Nowoczesnej i PO w ramach Koalicji Obywatelskiej przywróciła Polakom nadzieję. Nadzieję na odsunięcie Kaczyńskiego od władzy. Nadzieję na uratowanie polskiej demokracji. Nadzieję na pozostanie Polski w Europie" - napisała po głosowaniu Kamila Gasiuk-Pihowicz.

- Nowoczesna okazała się nienowoczesna, to smutny dzień. Liczyłem na partię liberalną, nowoczesną światopoglądowo, było mi do tego blisko, kibicowałem im. 5 grudnia zapisze się jako najsmutniejszy

dzień dla Nowoczesnej, bo to koniec dla tego ruchu - powiedział w TVN24 Robert Biedroń.

- To memento dla wszystkich, którzy liczą, że w PO będą partnerskimi przystawkami. Przystawka zawsze kończy jak przystawka, czyli jest zjadana - dodał były prezydent Słupska.

- Jestem liderem nowego ruchu i zabieram tych ludzi na okręt razem ze mną. Chcę, by weszli z tymi wartościami do Europarlamentu. Żeby tak się stało, muszę kandydować, muszę być liderem listy i podciągnąć tę listę do Europarlamentu, później do polskiego Parlamentu. Inaczej osłabiam swój ruch - mówił Biedroń, który zadeklarował, że w przypadku dostania się do PE, zrezygnuje w mandatu.

- Po to się idzie po władzę, po to się robi swój ruch, by wziąć odpowiedzialność za państwo, będę robił wszystko, by zostać premierem. Interesuje mnie realna władza, to premier może przygotować tak państwo, by się żyło w 2018 roku, nie w średniowieczu jak dzisiaj - dodał.