Niemcy: Niezwykła kariera Paula Ziemiaka

Nowy sekretarzem generalnym CDU został syn emigrantów z Polski. Doskonale rozumie nasz kraj.

Paul Ziemiak jest Niemcem właściwie z przypadku. Urodził się 33 lata temu w Szczecinie. Trzy lata później rodzina wyemigrowała do Niemiec. Ziemiak jest jednym z milionów Niemców o imigracyjnych korzeniach. Podobnie jak jego rówieśnik

Lukas Podolski czy urodzona już w Bremie Angelique Kerber. Jak mówi, nie ma paszportu polskiego, ale może go w każdej chwili uzyskać. Mówi po polsku i zna Polskę znacznie lepiej niż wielu prominentnych polityków CDU. — Polskie korzenie pozwalają mi lepiej wczuć się w polską politykę — tłumaczył dziennikarzom kilka miesięcy temu. Kilka lat temu tłumaczył „Der Spiegel”, że jego rodzice opuścili Polskę, bo nie mogli znieść „politycznych niepokojów, socjalistycznego uniformizmu i grasującej korupcji”.

O jego bliskich związkach z Polską świadczy fakt, że gdy został przewodniczącym Junge Union czyli młodzieżówki CDU pierwsze posiedzenie posiedzenia zarządu organizacji zorganizował w rodzinnym Szczecinie.

CDU była politycznym wyborem jego rodziców w Niemczech i stała się jego naturalną przystanią w działalności politycznej. Najpierw w Iserlohn, potem w młodzieżówce CDU, której przewodniczącym został cztery lata temu, a od soboty pełni funkcję sekretarza generalnego partii zajmując miejsce Anngeret Kramp -Karrenbauer. To dzięki niej został drugą postacią w największym obecnie ugrupowaniu na nieniemieckiej scenie politycznej. W CDU nie zabrakło głosów, że taki wybór jest nie do zaakceptowania.

Stawiając na Paula Ziemiaka nowa szefowa partii wysłała jasny sygnał, że chce mieć po swojej stronie partyjną konserwatywną młodzież i tym samym uspokoić krytyków tego skrzydła partii. Czas pokaże czy ten plan się udał. Ziemiak został wybrany zaledwie 62,8 proc. głosów. Dla porównania na AKK jako sekretarza CDU głosowało kilka miesięcy wcześniej 98,87 proc. delegatów.

Ziemiak uchodzi za konserwatystę. Kilka lat temu zasłynął mówiąc, że kto stawia szarię ponad niemiecką konstytucję, temu nie jest potrzebny żaden kurs integracyjny lecz więzienie. Na początku tego roku w rozmowie z „Deutsche Welle” przyznał, że zmienił swój negatywny stosunek do małżeństw osób tej samej płci. Miał także zastrzeżenia co do zmiany przepisów zakazujących propagowania aborcji. Jest przyjacielem Jensa Spahna ministra zdrowia, który obok Friedricha Merza kandydował na stanowisko przewodniczącego CDU. Cała trójka pochodzi z Nadrenii Północnej Westfalli, najsilniejszej struktury CDU, co zdaniem niemieckich mediów miało decydujący wpływ na zgłoszenie kandydatury Ziemiaka przez AKK.