Były szef MSZ Niemiec przechodzi do biznesu. Rosjanie w tle

Sigmar Gabriel jeszcze w marcu stał na czele niemieckiej dyplomacji. Teraz najwyraźniej idzie w ślady swojego mentora z SPD Gerharda Schrödera, najsłynniejszego lobbysty Kremla.

Jeżeli się potwierdzi, że przystąpił do mającej powiązania z Rosjanami firmy doradczej, to - jak komentuje dla "Rzeczpospolitej" Manuel Sarrazin, poseł opozycyjnej partii Zielonych specjalizujący się w polityce wschodniej - oznaczałoby, że ma nadzieję skorzystać z przykładu Schrödera i wyciągać korzyści z pewnej politycznej bliskości Kremlowi.

- I stałoby się to niedługo po niezwykłej krytyce niemieckiej polityki wobec Rosji, jaką Sigmar Gabriel wygłosił pod adresem swojego następcy na stanowisku szefa MSZ [Heiko Massa - przyp. red.] - dodaje Sarrazin, którego zdaniem Gabriel szkodzi wiarygodności polityki europejskiej Berlina. - To ma nie tylko zły posmak, to jest trudne do zniesienia - mówi polityk Zielonych.

RAZEM Z ROSYJSKIM KONSULEM HONOROWYM

Sigmara Gabriela wytropiły na liście udziałowców nowej spółki zajmującej się doradztwem media austriackie i niemieckie. Jest na niej też kilku innych wpływowych polityków socjaldemokratycznych z obu krajów, Austrii i Niemiec.

Wyróżnia się wśród nich Heino Wiese - polityk niemieckiej SPD, a niegdyś nawet poseł do Bundestagu – który jest od 2016 roku konsulem honorowym Federacji Rosyjskiej w Hanowerze. Podobnie jak były kanclerz Schröder, któremu zresztą pomagał niegdyś w karierze (Gabrielowi również), uchodzi za lobbystę Kremla, tyle że mniej znanego.

Firma konsultingowa Wiesego zanotowała przed ponad dziesięciu laty spektakularny sukces – wprowadziła do TUI, największej firmy turystycznej nie tylko w Niemczech, ale i w Europie (według niektórych źródeł - nawet na świecie), rosyjskiego oligarchę Aleksieja Mordaszowa. Jest on w tej chwili największym udziałowcem w TUI (ma 23 proc. akcji).

Multimiliarder Mordaszow, właściciel koncernu stalowego Siewierstal, jest jednym z kilkudziesięciu oligarchów Putina umieszczonych w styczniu tego roku na czarnej liście amerykańskiego Departamentu Skarbu.

AUSTRIACY

O powołaniu firmy przez socjaldemokratycznych vipów z Austrii i Wiednia najpierw poinformował wiedeński dziennik „Kurier”. Nosi ona długą nazwę VIB - International Strategy Group GmbH & Co. KG i została zarejestrowana w Berlinie w sierpniu. Austriackie media bardziej interesowała obecność w niej znanych polityków tamtejszej Partii Socjaldemokratycznej (SPÖ), w tym byłego kanclerza Wernera Faymanna i byłego szefa partyjnego wydziału komunikacji Matthiasa Eulera-Rollego. Ale dostrzegli i Sigmara Gabriela, który ma w niej mieć 22 procent udziałów. Na razie jego udziały są uśpione, zgodnie z niemieckim prawem były wicekanclerz i minister spraw zagranicznych nie może przez półtora roku od ustąpienia z urzędu prowadzić działalności biznesowej bez zgody obecnego rządu. A tej, zdaniem gazety, mógłby nie dostać.

VIB - International Strategy Group GmbH & Co. KG przedstawia się jako firma zajmująca się rozwojem projektów i usługami doradztwa, szczególnie dla przedsiębiorstw. W krótkiej prezentacji w spisie firm nie ma mowy o Rosji ani żadnym innym kraju, w którym chciałaby działać.

SZYBKO DO BIZNESU

Sigmar Gabriel odszedł z gabinetu Angeli Merkel 14 marca tego roku. Przedtem przez prawie osiem lat był szefem SPD. Karierę rozpoczął dzięki wsparciu Gerharda Schrödera, był jak on premierem landu Dolna Saksonia (ze stolicą w Hanowerze, tam gdzie rosyjskim konsulem honorowym jest Wiese).

We wtorek sprawą zajął się berliński dziennik „Der Tagesspiegel”, któremu Gabriel powiedział, że na razie „nie zajmuje w firmie żadnego operacyjnego stanowiska” i nie ma wpływu na jej działalność. Gazeta pisze, że rok po odejściu z rządu (a nie jak pisał austriacki „Kurier”, po półtora roku) były szef dyplomacji nie będzie mógł zarabiać w prywatnym biznesie. Ale nie wspomina w tym kontekście o nowej firmie doradczej, ale o zasiadaniu w radzie dyrektorów nowego koncernu produkującego tabor kolejowy, założonego przez niemieckiego Siemensa i francuski Alstom.

W firmie doradczej, jak powiedział, nie zamierza prowadzić działalności operacyjnej nawet po upływie karencji, chyba że zrezygnowałby z mandatu posła do Bundestagu.

- A nie mówiłem? Gabriel to zasadniczo kolejny Schröder (...). Gdy wskazywaliśmy, że pracuje na rzecz interesów Rosji, gdy był niemieckim ministrem spraw zagranicznych, prawie nikt nam nie wierzył – skomentował na Twitterze doniesienia „Der Tagesspiegla” Jakub Janda, szef czeskiego think tanku tropiącego lobbystów rosyjskich w Unii Europejskiej.

ARGUMENTY MOSKWY

Jeszcze gdy był ministrem, w 2017 roku, Sigmar Gabriel proponował, by zrezygnować z sankcji wobec Rosji, nie czekając na realizację przez nią porozumień mińskich. Wystarczyłoby jego zdaniem, żeby Rosja zgodziła się na rozejm i wycofanie ciężkiego sprzętu wojskowego ze wschodniej Ukrainy. Jak ujawnił lewicowy tygodnik „Der Spiegel”, na zamkniętym spotkaniu zaprotestował przeciw temu szef NATO Jens Stoltenberg.

Zaraz po ustąpieniu ze stanowiska szefa MSZ Gabriel wystąpił z otwartą krytyką zachodniej polityki wobec Moskwy. W sprawie otrucia Siergieja Skripala i wojny w Syrii wypowiadał się, jak komentowała część mediów, posługując się argumentami Moskwy.

- Pokazał, że gdyby nadal był w rządzie, niemiecka polityka wobec Rosji byłaby inna – pisał konserwatywny dziennik „Die Welt”.