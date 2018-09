Szwecja po wyborach: Kto może rządzić krajem?

Wybory parlamentarne w Szwecji nie dały ani blokowi lewicowemu, tworzonemu przez socjaldemokratów i Zielonych, ani centroprawicowej koalicji Sojusz większości, która pozwoliłaby na objęcie samodzielnych rządów w kraju. Bloomberg przedstawia więc możliwe scenariusze dotyczące tego, kto po wyborach może rządzić Szwecją.

Rządzący Szwecją centrolewicowi Socjaldemokraci i Zieloni zdobyli 40,6 proc. głosów, a opozycyjny, centroprawicowy Sojusz - 40,3 proc. Różnica w liczbie głosów oddanych na obie partie wyniosła zaledwie 28 tysięcy na korzyść centrolewicy.

Trzecią siłą, z poparciem rzędu 17,6 proc. głosów, zostali w parlamencie Szwedzcy Demokraci, którzy oferują wsparcie dla rządu Sojuszu, ale przedstawiciele tego bloku wykluczają współpracę z antyimigranckim ugrupowaniem, które chce m.in. wyprowadzić Szwecję z UE.

Znów lewica?

Szwecją może więc - jak pisze Bloomberg - po wyborach rządzić mniejszościowy, centrolewicowy rząd Stefana Lofvena z poparciem Zielonych i Partii Lewicy. Zarówno partia Lofvena, jak i Zieloni, stracili kilka mandatów w wyborach, ale Socjaldemokraci pozostają największą partią w Szwecji, a utratę 10 mandatów przez Zielonych zrekompensowałoby uzyskanie lepszego niż cztery lata wcześniej wyniku wyborczego przez Partię Lewicy. Koalicja tych trzech partii miałaby 144 głosy w liczącym 349 posłów parlamencie.

A może prawica?

Inna możliwość to stworzenie rządu przez Sojusz - na jego czele miałby stanąć lider Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, Ulf Kristersson. Blok centroprawicowy, reprezentowany przez Kristerssona, rządził krajem w latach 2006-2014. Warunkiem utworzenia przez Sojusz rządu byłoby jednak to, by przeciwko wotum zaufania dla niego nie zagłosowali Szwedzcy Demokraci. A ci domagaliby się za to wpływu na szwedzką politykę - co mainstreamowa prawica zdecydowanie odrzuca (możliwość taką wykluczają wchodzący w skład Sojuszu Liberałowie i Partia Centrum).

Sojusz zapowiada obniżenie podatków dochodowych, zwiększenia wydatków na obronność i policję oraz zbliżenie Szwecji z NATO.

Możliwy jest również wariant, w którym Umiarkowana Partia Koalicyjna tworzy rząd samodzielnie z poparciem Szwedzkich Demokratów - i wówczas w poszczególnych sprawach szuka taktycznych sojuszników w parlamencie. Kristersson odrzucił jednak możliwość współpracowania ze Szwedzkimi Demokratami - co wyklucza raczej również wariant, w którym Umiarkowana Partia Koalicyjna i partie konserwatywne stworzą rząd ze Szwedzkimi Demokratami (taki rząd miałby 155 głosów w parlamencie).

Porozumienie ponad podziałami

Inny wariant to rozszerzenie centrolewicowej koalicji o partie z Sojuszu - Partię Centrum i Liberałów. Taki rząd mógłby liczyć na 166 mandatów w parlamencie, prowadziłby bardziej liberalną politykę imigracyjną niż potencjalny rząd prawicowy, a także wydawałby więcej na ochronę środowiska. Taki rząd musiałby też znaleźć sposób na kompromis między dążeniami lewicy do podwyższenia podatków, a zapowiedziami centroprawicy o obniżeniu podatku dochodowego.

Najmniej prawdopodobny wariant zakłada powstanie Wielkiej Koalicji w Szwecji - wzorem koalicji rządzącej obecnie w Niemczech. Lofven i Kristersson publicznie wykluczyli taką możliwość, ale wynik wyborów może ich do tego zmusić - pisze Bloomberg.

Ostatni scenariusz to przedterminowe wybory parlamentarne, do których doszłoby w ciągu trzech miesięcy, gdyby parlamentowi nie udało się czterokrotnie sformować rządu.