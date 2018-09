Kalisz: Demokracja nie polega tylko na tym, że się wygrywa wybory

- I prezesem SN jest pani prof. Małgorzata Gersdorf - mówił w #RZECZoPOLITYCE Ryszard Kalisz, były szef Kancelarii Prezydenta RP i minister spraw wewnętrznych i administracji.

Michał Kolanko: Dzień dobry, zaczynamy #RZECZoPOLITYCE. Państwa i moim gościem jest Ryszard Kalisz, adwokat, Kancelaria Ryszarda Kalisza. Witam serdecznie.

Ryszard Kalisz: Dzień dobry.

Chciałem pana zapytać na początek o dalszy ciąg sporu, czy konfliktu o SN. Czy mamy teraz dwuwładzę w SN?

My mamy dwuwładzę już, czy dwoisty taki system prawny od co najmniej dwóch i pół roku. W Sądzie Najwyższym również mamy… mamy siłę i mamy konstytucję. Tak to określę. I dzisiaj ten spór najwyraźniej uwidacznia kwestia pytania, które dzisiaj jest często zadawane Krajowej Radzie Sądownictwa…

Kto jest prezesem?

…i przez dziennikarzy, kto jest prezesem Sądu Najwyższego.

A pana zdaniem prezesem SN jest nadal pani prezes Gersdorf?

I prezesem SN jest pani prof. Małgorzata Gersdorf. A powiem panu jeszcze więcej, że ja jestem autorem tego przepisu konstytucji. Artykułu 183 ustęp 3 właśnie w tym brzmieniu. On został zgłoszony przy okazji tzw. czwartego czytania, czyli poprawek prezydenta do konstytucji. On był tak celowo sformułowany…

Ale celowo w jakim sensie?

W takim sensie, że po pierwsze jest to gwarancja nieusuwalności. Po drugie, że zgromadzenie… Wtedy był I prezesem SN pan prof. (Adam) Strzembosz. Tu została użyta liczba mnoga, żeby Zgromadzenie Sędziów SN przekazało prezydentowi co najmniej dwóch – i z tego pan prezydent mógł wybrać. I do tej pory, czyli do uchwalenia konstytucji, przygotowania tego przepisu, I prezesa SN powoływał Sejm większością polityczną. A my chcąc zrobić prezydenta swoistego rodzaju patronem, jako najwyższego przedstawiciela państwa polskiego nad wymiarem sprawiedliwości, tą kompetencję konstytucja przekazała prezydentowi RP.

I jako autor konstytucyjnego przepisu co pan pomyślał, czy myślał kiedy PiS rozpoczęło ten proces… W zasadzie to już było rok temu, ponad rok temu, kiedy pojawiła się ta pierwsza wersja ustaw złożonych wtedy przez grupę posłów, która dawała wówczas ministrowi sprawiedliwości szerokie kompetencje. Później było weto, nowe ustawy, nowa KRS i teraz… Co pan myślał, kiedy ten przepis się pojawił? Kiedy te zmiany się zaczęły?

Ja cały czas mam w głowie, jestem już człowiekiem doświadczonym, słowa Jarosława Kaczyńskiego „imposybilizm prawny”. Inaczej mówiąc, że system prawa przeszkadza w realizacji koncepcji politycznej, którą ma w głowie Jarosław Kaczyński, ergo PiS. Ja przypomnę tylko, że demokracja nie polega na tym, że wygrywa się tylko wybory, ale później przestrzega się prawa, przestrzega się prawa m.in. po to, żeby również gwarantować prawa i wolności wszystkich obywateli, nawet tych co nie głosowali na tę partię. I oczywiście było polecenie, ze strony… polityczne polecenie PiS-owskie, aby Ziobro przejął SN w sposób bardzo toporny, personalny i wprowadził tam swoich ludzi. Jak już panu powiedziałem konstytucja w swojej istocie wprowadza prezydenta RP jako swoistego patrona, patrona, który nie ma wpływu na orzekanie, działalność, ale patrona jakby… jako najwyższego przedstawiciela państwa polskiego nad sądownictwem. Oczywiście pan prezydent się…. Andrzej Duda w tym się zorientował i uznał… A tam był lekki konflikt zresztą, zaraz po wyborach prezydenckich, bo Ziobro jest bardzo ambitny i nie mógł tego znieść, że były jego podwładny został prezydentem. I dlatego były te dwa weta w roku 2017. I niejako, w istocie, teraz w ustawie PiS-owskiej o SN po prostu kompetencje ministra sprawiedliwości przejął prezydent RP. I to taka zmiana. A to polega na przejęciu, po prostu personalnym przejęciu SN.

A jak pan sądzi, jaka jest pana interpretacja, dlaczego PiS to robi. Mówił pan o tym imposybilizmie…

Imposybilizmie, tak…

Ale też komentatorzy, np. Marek Migalski, mówi o tym, że to jest po to żeby później PiS mogło interpretować na własną korzyść wyniki wyborów. Jak pan sądzi…

Również, również. Wie pan: każda władza, która w swojej istocie ma tendencje do autokracji, a że tego rodzaju tendencje są to znowu, wie pan, polecam przejrzenie wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego w roku 2003, na konwencji konstytucyjnej PiS-u. Ma również tendencje do zawłaszczania władzy sądowniczej. Oczywiście to… ten proces zawłaszczania personalnego władzy sądowniczej jest ułatwiony przez bezczynność PO.

W jakim sensie?

No ja panu powiem. Ja chociażby pod koniec maja 2011 roku, na zaproszenie prezydenta (Bronisława) Komorowskiego przedstawiłem na forum Debaty Publicznej, prezydent Komorowski robił w Belwederze tego rodzaju debaty, koncepcję zreformowania wymiaru sprawiedliwości. I, między innymi, żeby zmienić całkowicie system prokuratury, oskarżenia publicznego, sądy czy sędziowie korona zawodów – itd., itd. To powinno być jeszcze na stronie Kancelarii Prezydenta, jeżeli są te czasy Komorowskiego. I później namawiałem kolejnych ministrów, jak również władze najwyższe PO, żeby jednak to zrobiły. A one nie chciały tego robić bo się bały, że społeczeństwo tego nie zrozumie i prowadziły politykę ciepłej wody. Również, wie pan, od razu powiem, że tego rodzaju sytuacja była podczas wcześniejszych rządów, i SLD. Krótko mówiąc, krótko mówiąc, no było zaniechanie. Dzisiejszy system wymiaru sprawiedliwości, ten przed rokiem 2015 wymagał reformy. Bardzo dobrze, że wprowadzono kontradyktoryjność do prawa karnego, ale PiS, Ziobro to wszystko cofnęli, jak pan wie, w kwietniu 2016 roku.

Bo kontradyktoryjność była projektem… była projektem, którego… który był projektem rzeczywiście w istotny sposób zmieniającym wtedy wymiar sprawiedliwości.

Tylko wie pan, o co tu chodzi. O to chodzi, że znowu – już ostatnie zdanie, żebyśmy nie… Bardzo ważne było wprowadzenie, znowu w tej koncepcji, którą ja przedstawiałem, systemu pomocy państwa dla osób ubogich, którzy nie mieli pieniędzy na pełnomocnika profesjonalnego. I ja proponowałem koncepcję, żeby gminy co dwa lata, żeby te kancelarie nie obrosły w piórka, przeprowadzały konkursy i finansowały jakby pomoc i finansowanie prawne.