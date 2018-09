YouTube usuwa pro-syryjskie kanały

YouTube zamknął kilka kont związanych z reżimem syryjskim. Wśród nich znalazł się między innymi kanał promujący prezydenta Syrii Baszara al-Asada.

Wśród usuniętych kanałów znajduje się między innymi konto PresidencyCy, wykorzystywane do promowania prezydenta Syrii Baszara al-Asada oraz konto promujące syryjskie Ministerstwo Obrony. Inne konta zamknięte przez YouTube należały do agencji informacyjnej SANA i kanału telewizyjnego SANA.

Poniżej dalsza część artykułu

W oświadczeniu przesłanym do serwisu Mashable rzecznik YouTube twierdzi, że "strona przestrzega wszystkich obowiązujących sankcji i przepisów dotyczących zgodności handlowej". „Jeśli okaże się, że konto narusza nasze warunki korzystania z usługi lub wytyczne dla społeczności, wyłączamy je” - podkreślono.

Część kont usunięta została z powodu naruszenia warunków korzystania z YouTube, ale serwis podaje inne wyjaśnienie w sprawie konta promującego prezydenta Baszara al-Asada. "Zostało usunięte z powodu skargi prawnej” - poinformował YouTube.

Konta usunięto kilka tygodni po publikacji filmu przez kanał TomoNews US, prowadzonego przez tajwańską firmę informacyjną Next Animation Studio. Stwierdzono, że konta rządowe w Syrii mogły generować dochody z reklam, co stanowiłoby naruszenie sankcji USA wobec reżimu syryjskiego.

Wideo TomoNews US pokazuje, że niektóre reklamy, które pojawiały się przed filmami na koncie promującym Baszara al-Asada, są reklamami organizacji wspierających uchodźców, czy nawet prezydenta Donalda Trumpa.

Prezydent Barack Obama podpisał w 2011 roku zarządzenie blokujące amerykańskim firmom możliwość prowadzenia interesów z syryjskim rządem.

Serwis YouTube potwierdził, "że nie ma relacji finansowej z żadnym z usuniętych właścicieli kanałów". Firma stwierdziła, że na kanałach „zarabiali właściciele treści, a nie bezpośrednio właściciele kanałów”. Oznacza to, że konta powiązane z reżimem syryjskim wykorzystywały treści należące do stron trzecich.