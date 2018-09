Głaz Geremka. IPN chce zmiany w treści napisu

IPN sprzeciwił się treści napisu, który ma pojawić się na głazie upamiętniającym Bronisława Geremka.

Głaz, który ma upamiętnić Bronisława Geremka stanie na skwerze jego imienia w centrum Warszawy.

"W hołdzie prof. Bronisławowi Geremkowi (1932-2008) patriocie, Europejczykowi, historykowi, opozycjoniście, współtwórcy demokratycznej Polski, ministrowi spraw zagranicznych (1997-2000), który wprowadzał Polskę do NATO oraz działał na rzecz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, posłowi do Parlamentu Europejskiego (2004-2008), w 10. rocznicę Jego śmierci" - brzmi treść napisu.

Z niektórymi określeniami nie zgadza się IPN. Instytut chce wykreślenia słów "w hołdzie". W to miejsce miałoby pojawić się "pamięci".

Poniżej dalsza część artykułu

Dodatkowo IPN nie chce, by przy nazwisku pojawiło się słowo "Europejczyk". Uwagi dotyczą także informacji, że Geremek był współtwórcą demokratycznej Polski i, że wprowadził nasz kraj do NATO. Zdaniem IPN wystarczy w tym miejscu napisać, że był aktywnym uczestnikiem przemian.

Na zmiany nie zgadza się fundacja imienia profesora Bronisława Geremka.

ARTYKUŁY POWIĄZANE