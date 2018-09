Metro rozgrzewa kampanię wyborczą. W Szwecji

Socjaldemokraci z szwedzkiego Malmö poparli plany zbudowania w tym mieście metra, które w przyszłości miałoby się połączyć z Kopenhagą tunelem pod cieśniną Sund.

Burmistrz Malmö Katrin Stjernfeldt Jammeh chce, aby miasto zaczęło opracowywać plany podziemnej linii kolejowej z co najmniej pięcioma przystankami: Malmö Centrum, Södervärn, Värnhem, Västra Hamnen i Nyhamnen.

- Musimy zaplanować system ruchu, w którym bierzemy pod uwagę, że jesteśmy zamieszkanym przez pół miliona ludzi - powiedziała lokalnej gazecie "Sydsvenskan".

- System transportu musi być w stanie obsłużyć więcej, niż tylko tych, którzy mieszkają w Malmö, ponieważ na region Skanii przypada połowa nowo tworzonych miejsc pracy, a dodatkowo doświadczamy wzrostu zainteresowań turystów - dodała.

Stjernfeldt Jammeh powiedziała, że ??jeśli jej partii uda się utrzymać władzę po niedzielnych wyborach, to zamierza przeforsować swoje plany. Malmö z Kopenhagą miałoby być skończone przed 2035 rokiem, a podróż z jednego krańca na drugi trwałaby 23 minuty - połowę czasu, jaki obecnie spędza się, jadąc ze szwedzkiego miasta do duńskiego przez Most nad Sundem.

- To jest dobry powód, by zejść do podziemia, ponieważ musimy być oszczędni z powierzchnią naziemną - powiedziała.

Szwedzka Partia Liberalna pierwsza zaproponowała budowę metra, a socjaldemokraci do tej pory opowiadali się za rozbudową sieci tramwajowej, dopóki plany te nie zostały odrzucone przez centroprawicowy sojusz w regionalnym rządzie Skanii.

Podziemne połączenie Danii ze Szwecją miałoby kosztować ok. 4 mld euro.