Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej traci dwie działaczki

Paulina Piechna - Więckiewicz odchodzi z Inicjatywy Polska. Podobną decyzję podjęła też Aleksandra Popławska.

Paulina Piechna - Więckiewicz i Aleksandra Popławska nie zaakceptowały porozumienia Inicjatywy Polska z Koalicją Obywatelską, w której dominującą rolę odgrywa Platforma Obywatelska.

Piechna-Więckiewicz poinformowała o tym na Facebooku.

"Dziękuję za wspaniałe 2 lata członkom i członkiniom stowarzyszenia Inicjatywy Polska , wiele fajnych i dobrych rzeczy udało nam się wspólnie zrobić. Jednakowoż obecna sytuacja powoduje, iż musimy się rozstać. Zawsze z gorszym lub lepszym skutkiem starałam się budować lewicę i tutaj mam swoje miejsce. Nie mówię żegnam, mówię do zobaczenia i życzę powodzenia we wszystkim co postanowicie przedsięwziąć. Z dniem 8 września składam rezygnację z członkostwa w Inicjatywie Polska." - napisała.

Piechna - Więckiewicz jest radną Warszawy i stała na czele stołecznych struktur Inicjatywy Polska. Aleksandra Popławska była członkiem zarządu organizacji.