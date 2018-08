Generał ostrzega: Terytorium USA nie jest bezpieczne

Generał amerykańskich sił powietrznych Terrence O’Shaughnessy stojący na czele Dowództwa Północnego USA ostrzega, że terytorium lądowe USA, uważane od czasów Zimnej Wojny za wolne od zagrożenia działaniami wojskowymi, obecnie znów jest zagrożone przez coraz bardziej zaawansowane systemy uzbrojenia Rosji i Chin.

Podczas 140 konferencji Stowarzyszenia Gwardii Narodowej generał O’Shaughnessy ostrzegł, że terytorium USA wymaga dziś lepszych systemów obrony niż kiedykolwiek.

"Military Times" cytuje generała, który opowiadał o "zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa". - Przywykliśmy myśleć o bezpiecznym azylu, który mamy, z otaczającymi nas oceanami i przyjaznymi państwami na północy i południu, ale to się zmienia i nasi przeciwnicy są obecnie w stanie dosięgnąć (terytorium USA) - miał powiedzieć generał.

- Musimy zacząć myśleć o naszej obronie w inny sposób niż w przeszłości. To oznacza, że musimy fundamentalnie przemyśleć to co określamy mianem "obrony ojczyzny" - stwierdził generał.

Przykładem sprzętu wojskowego, który jest obecnie potrzebny USA jest, według O’Shaughnessy'ego, nowy amerykański system radarowy (Northrop Grumman APG-83 Scalable Agile Beam Radar), który ma wykrywać i śledzić dużą liczbę pocisków manewrujących. Siły powietrzne testują obecnie nowy system radarowy w myśliwcach wielozadaniowych F-16.

Szef sztabu USA gen. Dave Goldfein powiedział w rozmowie z "Military Times", że "ważne jest, aby dokonać ponownie oceny tego, w jaki sposób przeciwnicy zmieniają tradycyjne przewagi USA w słabości". - Nasi przeciwnicy analizują to jak walczymy i jak działamy, i próbują odebrać nam nasze przewagi - dodał.