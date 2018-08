Farage powalczy o władzę w Londynie?

Diliff [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], from Wikimedia Commons

Były przewodniczący Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP), Nigel Farage, nie wyklucza, że wystartuje w wyborach na burmistrza Londynu w 2020 roku. Obecnie Farage jest eurodeputowanym, ale po wyborach z 2019 roku na pewno nie będzie już zasiadał w PE, ponieważ Wielka Brytania opuści Unię (Farage w referendum z 2016 roku był orędownikiem Brexitu).

- Jestem namawiany, do startu przez grupę osób, ale to nie znaczy, że na pewno to zrobię. Nie powiedziałem "nie", myślę nad tym - stwierdził Farage w rozmowie z "Financial Times".

Obecny burmistrz Londynu, Sadiq Khan, pierwszy muzułmanin rządzący miastem w historii, jest uważany za faworyta wyborów w 2020 roku.

Farage zarzuca jednak Khanowi, że ten nie poradził sobie z walką z przestępczością. Zdaniem Farage'a obecny burmistrz - znany z przepychanek słownych z Donaldem Trumpem na Twitterze - powinien "spędzać mniej czasu odżegnując się od Donalda Trumpa, a nieco więcej poświęcać go na uporanie się z przestępczością w Londynie". Farage znany jest ze swojej sympatii do obecnego prezydenta USA.

Politico.eu wskazuje, że rywalem Khana z Partii Konserwatywnej w wyborach będzie ktoś z trójki: Shaun Bailey, Andrew Boff, Joy Morrissey.