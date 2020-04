Rok 2019 był najcieplejszy w historii Europy

Zwłaszcza w czerwcu i lipcu 2019 roku, między innymi w Niemczech, we Francji i Wielkiej Brytanii, odnotowano rekordowe temperatury podczas fali nadzwyczajnych upałów, które nawiedziły wtedy te kraje. Znaczne części Południowej Europy ucierpiały wówczas wskutek suszy, a temperatura w Arktyce była wyższa o prawie jeden stopień Celsjusza od zwykłej średniej rocznej. W sumie w ciągu ubiegłych pięciu lat temperatura w Europie była wyższa o dwa stopnie Celsjusza od średniej temperatury na naszym kontynencie w drugiej połowie XIX wieku, co także wynika z danych zebranych przez analityków programu Copernicus.

Po opanowaniu pandemii koronawirusa kryzys klimatyczny może ponownie się zaostrzyć, jeżeli „programy pomocowe ukierunkowane na ograniczenie zużycia paliw kopalnych i zmiany w tych branżach, w których zużywa się ich najwięcej, nie zostaną uzależnione od ogólnej koncepcji przejścia na czyste technologie produkcyjne". Opinię tę wyraził prof. Cameron Hepburn, dyrektor Smith School of Enterprise and the Environment na Uniwersytecie Oksfordzkim.