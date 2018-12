Podatek od nieruchomości: ukończone inwestycje trzeba zgłosić fiskusowi

Jeśli podatnik w 2018 r. ukończył budowę najpóźniej 31 grudnia br., to musi pamiętać, że już od stycznia 2019 r. powinien rozliczać podatek od nieruchomości.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od początku następnego roku po roku, w którym budowa została zakończona. Jest to zasada wynikająca z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przenosząc ją na praktykę, oznacza ona tyle, że w przypadku zakończenia budowy do 31 grudnia 2018 r., od 1 stycznia 2019 r. trzeba zacząć rozliczać podatek od nieruchomości.

Klasyfikacja obiektu

Aby określić wysokość podatku do zapłaty, trzeba precyzyjnie ustalić kilka elementów, z których najbardziej kluczowa jest klasyfikacja obiektu. Podatnik musi określić czy obiekt jest budowlą czy budynkiem, czy może w ogóle nie będzie podlegać opodatkowaniu. Ma to niebagatelne znaczenie, gdyż podatek od budowli uzależniony jest od jej wartości, a stawka wynosi 2 proc. Z kolei przy budynkach decydujące znaczenie ma powierzchnia, bo podatek płacony jest od każdego metra kwadratowego. W 2018 roku maksymalna stawka podatku od nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej wynosi 23,10 zł. W 2019 roku będzie to 23,47 zł. Ale tu jedna ważna uwaga: podane stawki są maksymalnymi, określonymi w ustawie. Rady gminy przez podjęcie stosownych uchwał mogą określać inne, niższe stawki podatku od nieruchomości na dany rok. Podatnik powinien więc sprawdzić, czy na terenie gminy, w której posiada nieruchomości, taka uchwała została podjęta i na jakim poziomie określono w niej stawkę podatku na dany rok.

Warto przeanalizować orzecznictwo

W tym zakresie istotna jest analiza zmian w prawie, najnowszych interpretacji podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Te wszystkie elementy mogą wpłynąć na klasyfikację obiektu oraz wysokość płaconego podatku. Świetnym przykładem może być tu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (SK 48/15), w którym TK potwierdził, że przepisy dotyczące podatku od nieruchomości należy interpretować na korzyść podatnika, bo są wadliwe i nieprecyzyjne. Zdaniem Trybunału budynkiem jest obiekt, który posiada cechy wskazane w definicji. Chodzi o cztery cechy odnoszące się do konstrukcji budynku (obiekt posiada dach, ściany, fundament i jest trwale związany z gruntem). Jeśli dany obiekt spełnia te cztery cechy, to jest budynkiem. Żadne kryterium funkcjonalne nie ma znaczenia. Odwoływanie się do dodatkowych, pozaustawowych kryteriów jest sprzeczne z prawem. Dla przedsiębiorców, którzy zakończyli właśnie inwestycje, wyrok ten może być świetną wskazówką co do tego, do jakiego obiektu powinni go zakwalifikować.

Przedsiębiorcy, którzy w styczniu 2019 r. będą zgłaszać do opodatkowania nowe nieruchomości, powinni od razu przeprowadzić przegląd podatku płaconego od budynków i budowli już istniejących i rozliczanych w firmie. Może się bowiem okazać, że w jednym roku przedsiębiorca od danej nieruchomości płaci podatek, np. jak od budowli (stawka wynosi aż 2 proc. wartości nieruchomości), a w kolejnym roku od tej samej nieruchomości podatek może być już płacony jak od budynku związanego z działalnością albo w ogóle, gdy okaże się, że dany obiekt wcale nie powinien podlegać opodatkowaniu.

Autor jest doradcą podatkowym, wspólnikiem w Thedy & Partners

