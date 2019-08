Kiedy przedsiębiorca płaci wyższą stawkę podatku od nieruchomości - wyrok WSA

Sąd nie podzielił też argumentacji, że nowelizacja z 2018 r. ma charakter doprecyzowujący. Co więcej, nowa ustawa o komornikach sądowych weszła w życie z 1 stycznia 2019 r. i jej nowe regulacje nie mają zastosowania do zdarzeń prawnych, które zaistniały przed tą datą.

Maja Fabrowska menedżer, radca prawny w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Wyrok WSA w Szczecinie jest trafny. Wpisuje się w linię orzeczniczą sądów administracyjnych dotyczących opodatkowania nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie czynności komorniczych przez komorników sądowych. Wyrok ten potwierdza, że na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych komornik sądowy nie jest co prawda „przedsiębiorcą", ale jest „innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą", co powoduje, że powinien płacić podatek od nieruchomości według stawek maksymalnych, bowiem lokal, który znajduje się w jego posiadaniu na mocy umowy najmu jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Taka wykładnia jest w zasadzie pokłosiem uchwały NSA 06 marca 2017 r. (I FPS 8/16), dotyczącej podatku VAT, w której przyjęto, że komornik prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, wykonywaną w ramach wolnego zawodu i z tego tytułu jest też podatnikiem VAT. W samej zresztą ustawie o komornikach sądowych i egzekucji znajdował się zapis, że komornik wykonuje czynności na własny rachunek. Dobra wiadomość jest taka, że zapis ten zniknął z ustawy. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o komornikach sądowych, która wyraźnie wskazuje, że „komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym", „komornik nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej", „komornik nie może prowadzić działalności gospodarczej". Zmiana ta – jak słusznie zauważył WSA – ma charakter normatywny, a nie doprecyzowujący, co powoduje, że należy ją brać pod uwagę w odniesieniu do zdarzeń zaistniałych od 1 stycznia 2019 r., a nie wcześniej. Wprowadzenie tych przepisów zmienia postać rzeczy. Nie oznacza to jednak, że komornik w ogóle nie będzie podatnikiem podatku od eruchomości, a jedynie, że będzie go płacił w niższej wysokości.