Tomasz Pietryga: ustawa o podatku reklamowym to bubel i absurd

Na pewno co najwyżej pobieżnie rządowi legislatorzy przeanalizowali orzecznictwo sądowe w sprawach ekstradanin. Wypowiedział się w tej sprawie już w 2014 r. Trybunał Konstytucyjny, a Naczelny Sąd Administracyjny ma linię orzeczniczą, bardzo klarowną. Uznaje za niezgodne z konstytucją podwójne opodatkowanie za to samo. Może ono prowadzić nie tylko do nadmiernych obciążeń, ale i dyskryminacji fiskalnej jednych branż wobec innych. Trudno też tu mówić o konstytucyjnej zasadzie powszechności i równości zakładającej, że wszystkie podmioty obciążane są tą samą miarą. Media płacą dziś od wpływów reklamowych CIT, czyli podatek dochodowy. I nie ma znaczenia, że nowa danina będzie miała inną konstrukcję: podatku liczonego od przychodu. Wydawcy za reklamy zapłacą podwójnie i kropka.