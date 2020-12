Pracujący w domu nie płaci PIT, gdy firma kupi mu krzesło - interpretacja podatkowa

Taką odpowiedź otrzymał przedsiębiorca, który jednorazowo zwrócił pracownikom koszt zakupu krzesła biurowego do pracy zdalnej. Wystąpił o interpretację, by potwierdzić, że nie jest to dla pracowników przychód. Uzasadniał, że ponosi wydatek we własnym interesie, ponieważ celem jest zapewnienie ciągłości biznesowej.

