Ministerstwo Finansów chce konsultować uchwalone już przepisy o PIT i CIT

Naprawianie źle napisanych ustaw objaśnieniami to praktyki, które podważają zaufanie do systemu podatkowego i osłabiają inwestycje firm.

Uchwalony w październiku pakiet zmian w ustawach podatkowych (głównie w PIT i CIT) zawiera sporo kwestii budzących żywe zainteresowanie przedsiębiorców. W siedmiu z tych tematów Ministerstwo Finansów uruchomiło publiczne konsultacje, które mają posłużyć sformułowaniu objaśnień co do stosowania nowych przepisów.

Konsultacje mają dotyczyć: preferencyjnego opodatkowania sprzedaży wartości intelektualnej (tzw. IP Box), podatku od wyprowadzki (exit tax), nowego sposobu rozliczania kosztów samochodów firmowych, nowych zasad podatku u źródła, cen transferowych i opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych. Terminy są całkiem długie – nawet do 15 stycznia 2019 r.

Zasada 3P zniknęła

Eksperci z jednej strony przyznają, że objaśnienia tych kwestii są potrzebne, ale wskazują, że objaśnienia te nie są prawem. – Naprawianie fatalnie napisanych ustaw objaśnieniami nie jest dobrym pomysłem. Zaprzecza to głoszonej przez MF idei podatków przyjaznych, prostych i przejrzystych i osłabia zaufanie firm do systemu podatkowego – twierdzi Patrycja Goździowska, doradca podatkowy i ekspert Lewiatana. Jej zdaniem w efekcie może dojść do osłabienia inwestycji w polskiej gospodarce. – Inwestorzy biorą przecież pod uwagę stabilność i przejrzystość prawa, a ostatnio uchwalone ustawy takich cech nie mają – ocenia Goździowska.

Ustawy tworzono w ogromnym pośpiechu. Projekty ujawniono pod koniec sierpnia, a już pod koniec października trafiły na prezydenckie biurko. W pierwotnych wersjach roiło się przy tym od błędów, wynikających najprawdopodobniej z mechanicznego kopiowania przepisów o CIT do projektu w sprawie PIT. W efekcie powstały kuriozalne stwierdzenia o „udziałach w osobie fizycznej" albo o „likwidacji" takiej osoby (i nie chodziło o zabójstwo).

Z kolei w nowych przepisach o obowiązkowym ujawnianiu schematów podatkowych wprowadzono cały szereg zupełnie nowych pojęć, np. promotora schematu podatkowego. W wielu miejscach przepisy te odwołują się do „zasadnego" albo „oczekiwanego" działania podatnika, co też może być różnie rozumiane.

Wbrew konstytucji biznesu

– Niestaranne przygotowanie prawa, krótkie konsultacje i wprowadzanie go jednorazowo w dużej objętości przy krótkim vacatio legis nie jest kierunkiem wynikającym z deklaracji MF – uważa Michał Borowski, doradca podatkowy, ekspert Business Centre Club. Ekspert zwraca też uwagę, że tzw. konstytucja biznesu gwarantuje przedsiębiorcom stabilność i jasność prawa gospodarczego.

– Nawet jeśli objaśnienia zostaną wydane, to i tak nie zmienią prawa – uważa Arkadiusz Pączka, dyrektor centrum monitoringu legislacji Pracodawców RP. Uważa on, że konsultacje na tym etapie to tylko próba przypudrowania błędów poczynionych podczas pospiesznego procesu legislacyjnego. ©?

Andrzej Marczak wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Jako samorząd doradców podatkowych weźmiemy udział w konsultacjach wyjaśnień nowych przepisów. Jeśli mają one usuwać wątpliwości interpretacyjne, to zgodnie z zasadą z ordynacji podatkowej powinny rozstrzygać je na korzyść podatnika. Po raz pierwszy chyba mamy do czynienia z sytuacją, że ogłaszane są konsultacje bezpośrednio po uchwaleniu ustaw. Z pewnością można by tego uniknąć, gdyby zostały przeprowadzone szerokie konsultacje odpowiednio wcześniej, przed uchwaleniem ustaw. Dałoby to możliwość szerokiego kontaktu z adresatami nowego prawa i pozwoliłoby zrozumieć uwarunkowania wprowadzania nowych przepisów.