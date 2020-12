Rehabilitacja po Covid-19 sfinansowana przez pracodawcę może być z PIT

Ozdrowieńców, którzy wygrali walkę z Covid-19, przybywa, ale też coraz więcej z nich wymaga rehabilitacji. Na polskim rynku pojawiła się już specjalna oferta turnusów rehabilitacyjnych dla ozdrowieńców. Komercyjnie oferują je m.in. uzdrowiska i sanatoria, a ceny pakietów – w zależności od standardu i świadczeń – dochodzą nawet do kilku tysięcy złotych. To spory wydatek. Nie można więc wykluczyć, że niektórzy pracodawcy zechcą wspomóc swoich pracowników.

– Jeśli firma zapłaci za taki turnus z własnej kieszeni, z tzw. środków obrotowych, zaliczenie tego wydatku do kosztów podatkowych może być zakwestionowane przez fiskusa. Bo choć takiego wydatku nie ma na liście wyłączonych z kosztów, pracodawcy trudno będzie udowodnić, że ma on związek z jego przychodem, ewentualnie zachowaniem czy zabezpieczeniem źródła przychodu – tłumaczy ekspert.

Inna pula też bez wielkich korzyści

Sytuacja podatkowa może być nieco inna, gdy turnus rehabilitacyjny zostanie pracownikowi sfinansowany ze specjalnej puli. Firma mogłaby rozpatrywać prawo do rozliczenia kosztów, gdyby został on pracownikowi sfinansowany ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Wówczas jednak nie sam wydatek na turnus, ale odpis na fundusz stanowiłby koszt podatkowy. Jednak również w tym przypadku pracownikowi grozi opodatkowanie, bo choć ustawa o PIT przewiduje zwolnienie świadczeń otrzymanych z funduszu, to tylko rzeczowych – do 1000 zł, lub zapomogi otrzymanej w wyniku indywidualnych zdarzeń losowych albo długotrwałej choroby. Pojawiają się też wątpliwości co do możliwości finansowania takich wydatków z ZFŚS, bo rehabilitacja może być uznana za rodzaj świadczenia medycznego, a wówczas nie powinna być finansowana z takich środków.