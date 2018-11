Firma w mieszkaniu: nie trzeba wyodrębniać pokoju aby wydatki wrzucić w koszty

Przedsiębiorca odliczy część wydatków na utrzymanie mieszkania, nawet jeśli nie wyodrębnił pokoju pod działalność.

Mamy dobrą wiadomość dla przedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu. Nie trzeba już wydzielać osobnego pomieszczenia na cele biznesowe. Skarbówka zmienia zdanie i zgadza się na odliczenie np. 20 proc. wydatków na prąd, ogrzewanie i odsetek od kredytu hipotecznego, jeśli przedsiębiorca taką część lokalu wykorzystuje do prowadzenia firmy.

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także: Firma w domu: koszty, przychody, podatek od nieruchomości

Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu zmienił interpretację z 2015 r., dotyczącą informatyka, który prowadzi biznes w postaci oprogramowania (nr DPP7.8220.20.2018.CRS). Mężczyzna zajął na ten cel ok. 20 proc. powierzchni swojego mieszkania. Do prowadzenia biznesu nie wyodrębnił jednak osobnego pomieszczenia. Wyliczył natomiast, że wykorzystuje na ten cel 20 proc. swojego stumetrowego mieszkania.

W 2015 r. wystąpił o interpretację i we wniosku zapytał, czy może odliczyć wydatki na utrzymanie lokalu, przypadające proporcjonalnie na tę część. Chodziło przede wszystkim o odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup nieruchomości. Chciał też odliczyć inne opłaty: czynsz, energię elektryczną, wodę, ogrzewanie i internet.

Spór o osobny pokój

Odpowiedź dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach była jednak negatywna. Organ stwierdził, że skoro podatnik nie wydzielił w lokalu pomieszczenia (pomieszczeń) wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej, to nie ma prawa do odliczenia kosztów. Pouczył podatnika, że może je odpisać, jeśli wyodrębni w mieszkaniu osobny pokój na firmę. Przestrzeń ta nie może służyć jednocześnie celom osobistym.

Przedsiębiorca musiał być bardzo zaskoczony, gdy po ponad trzech latach otrzymał nową, zmienioną interpretację skarbówki. Szef KAS uznał w niej, że podatnik może jednak dokonać odliczenia proporcjonalnie. Wyjaśnił, że wydatki związane z używaniem i eksploatacją nieruchomości mogą być kosztem w takim zakresie, w jakim nieruchomość służy celom biznesowym.

Skorzystają kawalerki

„Przepisy ustawy o PIT nie uzależniają możliwości odliczenia kosztów od wyodrębnienia – w dosłownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik powinien określić, jaka część nieruchomości faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności. Wówczas może w odpowiedniej proporcji zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych" – napisał szef KAS.

Zgodził się też, aby przedsiębiorca odliczył odsetki od kredytu zaciągniętego na nabycie lokalu w części proporcjonalnie przypadającej na powierzchnię wykorzystywaną w działalności.

– W tej sytuacji, skoro podatnik nie zaliczał do kosztów wydatków na eksploatację mieszkania, może skorygować zeznania za poprzednie lata – podpowiada prawnik Marcin Malinowski.

Wyjaśnia też, że dotychczas stanowisko organów podatkowych było w podobnych sprawach niezwykle restrykcyjne. Nowa, zmieniona interpretacja otwiera drogę do odliczenia kosztów także tym, którzy prowadzą działalność w kawalerce i nie mogli wydzielić osobnego pokoju. ©?

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Grzegorz Grochowina - menedżer w KPMG w Polsce

Należy się zgodzić ze stanowiskiem szefa KAS. Zmieniona interpretacja to bardzo dobra wiadomość dla dużej grupy przedsiębiorców prowadzących działalność we własnym mieszkaniu. Nowe stanowisko jest zgodne z realiami gospodarczymi. W wielu bowiem przypadkach skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwanie przychodu nie wymaga wyodrębniania osobnego pomieszczenia.

Na zmianie powinny skorzystać także te osoby, które prowadzą biznes w małych mieszkaniach, gdyż dotychczas fiskus zabraniał im odliczenia kosztów ze względu na brak możliwości wyodrębnienia osobnego pomieszczenia. Pamiętajmy jednak, że takie stanowisko nie jest jeszcze do końca ugruntowane. Należy mieć jednak nadzieję, że to początek zmian w praktyce organów skarbowych w tym zakresie.