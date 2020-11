Jak rozliczyć subwencję z PFR

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z wnioskiem, że subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju nie jest przychodem. Dla celów podatku dochodowego traktowana jest jak pożyczka, która nie podlega zaliczeniu do przychodów podatkowych. Wypłata środków z PFR jest zatem neutralna podatkowo. To oznacza, że przychód podatkowy nie powstaje także z racji tego, że otrzymana pożyczka jest nieoprocentowana. Nieoprocentowanie pożyczki jest bowiem ogólnie ustaloną zasadą pomocy pomocy.

Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki sfinansowane subwencją, pod warunkiem że spełniają one ogólne przesłanki zaliczenia ich do kosztów określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. To oznacza, że muszą mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i służyć uzyskaniu przychodu bądź zabezpieczeniu jego źródła. Wspólnik może je odliczyć proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki.