Exit tax obejmie też hipotetyczne dochody

Podatek od wyjścia będzie obliczany od pieniędzy, których się nie zarobiło.

Od nowego roku będzie obowiązywał podatek od wyprowadzki z Polski. Obciąży przenoszenie za granicę przedsiębiorstwa oraz prywatnych kapitałów. W tym ostatnim nie chodzi o gotówkę, samochody ani inne ruchomości, jedynie o akcje, udziały w spółkach i funduszach, papiery wartościowe itp.

Nałożenie podatku wynika z europejskiej dyrektywy (2016/1164), która ma zapobiegać unikaniu opodatkowania. Dlatego nakłada podatek od niezrealizowanych, hipotetycznych zysków, jakie można by było osiągnąć w danym kraju ze sprzedaży aktywów.

Dyrektywa dotyczy jednak jedynie przedsiębiorstw, a Ministerstwo Finansów wykorzystało okazję, by nowym podatkiem obłożyć także przenosiny majątku niezwiązanego z biznesem.

Zarówno w przypadku przedsiębiorstwa, jak i aktywów kapitałowych podatek dotyczy majątku wartego ponad 4 mln zł. Ta kwota dotyczy też łącznie obojga małżonków objętych małżeńską wspólnotą majątkową.

Podatek ma dwie stawki: 19 proc. i 3 proc. Z treści szczegółowych przepisów można wywnioskować, że 3-proc. stawka będzie dotyczyła rzadkich przypadków przenosin przedsiębiorstwa opodatkowanego ryczałtowo. W pozostałych opodatkowana będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku nad kosztami ich nabycia.

Opodatkowanie majątku osób fizycznych niezwiązanego z biznesem ma dotyczyć przypadków, gdy podatnik przed wyprowadzką mieszkał w Polsce przez dłuższy czas. Chodzi o co najmniej pięć lat w dziesięcioletnim okresie przed wyprowadzką. W ten sposób uwolniono od podatków osoby, które mieszkały w Polsce krócej, np. w związku z czasowym zatrudnieniem.

W trakcie sejmowych prac nad ustawą wprowadzającą exit tax liczni eksperci zwracali uwagę, że jest on podatkiem od zysków jedynie hipotetycznych, co oznacza, że trzeba będzie go zapłacić od pieniędzy, których się nie zarobiło. Ułatwienia w zapłacie, jakie przewiduje ustawa, mają zatem postać jedynie rozłożenia płatności podatku na raty oraz jego zwrotu.

Rozłożenie na raty na pięć lat może nastąpić, jeżeli zgodzi się na to (w formie decyzji) naczelnik urzędu skarbowego, a wyprowadzka następuje do krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Decyzję taką naczelnik może uzależnić od złożenia zabezpieczenia (np. w formie gwarancji bankowej) oraz uiszczenia tzw. opłaty prolongacyjnej. Zwrot podatku jest możliwy, gdy w ciągu pięciu lat od wyprowadzki podatnik przeniesie majątek przedsiębiorstwa albo osobisty z powrotem do kraju.