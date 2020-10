Właściciel firmy rozliczy w kosztach podatkowych środki ochrony przed koronawirusem także kupione dla siebie

– To oczywiste, przedsiębiorca nie odliczy maseczek używanych podczas porannego spaceru z psem czy joggingu. Ale jeśli prawnik jedzie do sądu, architekt na teren budowy, a informatyk do klienta, musi mieć środki ochrony i ma prawo wrzucić je w koszty. Warto tylko, żeby na odwrocie faktury dokumentującej zakup napisał, chociaż ogólnie, że służyły do celów firmowych. Mam też nadzieję, że fiskusowi nie przyjdzie do głowy, aby wymagać posiadania na maseczkach firmowego logo, tak jak na służbowych garniturach – podkreśla Radosław Żuk.