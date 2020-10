PIT i CIT: koniec ulgi na walkę z Covid-19

Ulgą zostały objęte także darowizny przeznaczne dla domów pomocy społecznej, noclegowni czy schronisk dla osób bezdomnych. Odliczać można wsparcie finansowe, a także wartość rzeczy przekazanych na przeciwdziałanie Covid-19. Takie jak środki ochronne (maseczki lub płyny odkażające) czy artykuły codziennego użytku, np. koce dla pensjonariuszy domu opieki społecznej. Może to być również samochód do transportu chorych albo posiłki dla pracowników służby zdrowia. Odliczymy także przekazywane szkołom, przedszkolom i innym placówkom oświatowym komputery, nie starsze niż trzyletnie.

Większe są też kwoty ulgi. Jeśli przekazaliśmy darowiznę do końca kwietnia, możemy odliczyć 200 proc. jej wartości. W maju 150 proc. Natomiast darowizny przekazane od 1 czerwca do 30 września możemy odliczyć w 100 proc.

A co z późniejszymi?

– Z przepisów wynika, że preferencyjnymi zasadami są objęte tylko darowizny przekazane do 30 września. Późniejsze są więc rozliczane na ogólnych zasadach, co oznacza zawężenie ulgi. Przykładowo, nie odliczymy darowizny dla szpitala dokonanej 10 października, choćby nawet była przeznaczona na przeciwdziałanie Covid-19 – tłumaczy Mikołaj Duda, doradca podatkowy w Madejczyk Kancelaria Prawna. Dodaje, że poszerzona ulga podatkowa stanowiła zachętę do wspierania walki z koronawirusem. Ministerstwo Finansów powinno więc rozważyć przedłużenie terminu preferencji aż do zakończenia stanu epidemii.