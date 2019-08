Bez PIT dla młodych pracowników i zleceniobiorców

Bez PIT dla młodych, czyli nowy program rządu wprowadzający zwolnienie z opłacania podatku przez młodych, wszedł w życie 1 sierpnia 2019 r. Jakie szanse i zagrożenia ze sobą niesie? Czy będzie to sposób na zaktywizowanie młodych osób? O tym poniżej.

Z założenia, jakie zostało przyjęte w zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zaliczek PIT nie będą musiały opłacać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Dotyczy to jednak wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w tym pracy nakładczej i służbowego stosunku pracy) oraz zleceniobiorców. Ze zwolnienia z PIT skorzystają też osoby urodzone w sierpniu 1993 r. Poniżej dalsza część artykułu

Uwaga! Zwolnienie jest stosowane do ukończenia 26. roku życia. Przyjmuje się zatem, że przychody uzyskane po dniu urodzin będą podlegały opodatkowaniu.

Nowe przepisy obowiązują od 1 sierpnia 2019 r. Oznacza to, że przychody uzyskane przez osoby poniżej 26 lat po tej dacie nie będą opodatkowane. Znaczące jest to przede wszystkim dla osób otrzymujących pensję z przesunięciem – już przy wypłacie do 10 sierpnia, mimo, że wynagrodzenie będzie należne za lipiec, nie zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy.

Zwolnienie z PIT przysługuje wyłącznie, gdy przychód młodej osoby nie przekroczy kwoty 85 528,00 zł. W związku z wprowadzeniem ustawy w trakcie roku 2019 limit kwoty zwolnionej z PIT został ustalony proporcjonalnie jako 5/12 rocznego ograniczenia i wynosi 35 636,67 zł. Łatwo obliczyć, że zaliczki na podatek nie będą pobierane, jeśli wynagrodzenie miesięczne nie przekroczy średnio 7127,00 zł brutto.

Kto nie skorzysta z ulgi? Zgodnie z przepisami zwolnienie z PIT dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i zlecenie. Dla przychodów z umowy o dzieło i własnej działalności gospodarczej ulga nie przysługuje. Budzi to wiele kontrowersji wśród podatników, szczególnie wśród młodych przedsiębiorców, którzy narażeni są na największe ryzyko nie przebicia się wśród konkurencji i utrzymania na rynku. Obciążenia składkowe i podatkowe z pewnością nie działają na ich korzyść.

Oświadczenie o prawie skorzystania z ulgi Pracownicy i zleceniobiorcy, którzy będą chcieli skorzystać ulgi w opłacaniu zaliczek na podatek w 2019 r. mają obowiązek złożyć u pracodawcy/zleceniodawcy odpowiednie oświadczenie. To w nim zatrudniony oświadcza, że jego przychody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT. W 2020 r. nie będzie potrzeby składania takiego oświadczenia. Wtedy wynagrodzenie osób spełniających wszystkie warunki będzie automatycznie zwolnione z opodatkowania. (...)

Ile zarobi pracownik, a ile zleceniobiorca Co ciekawe, bardziej korzystne dla osób młodych, a przynajmniej dla tych studiujących, będzie podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia. Studenci do 26. roku życia nie podlegają zgłoszeniu do ZUS. Po wejściu w życie nowych przepisów wynagrodzenie studenta-zleceniobiorcy, który nie przekroczy wspomnianego wieku nie będzie podlegało oskładkowaniu i opodatkowaniu. Innymi słowy, kwota brutto jest równa kwocie do wypłaty.

Tabela przedstawia porównanie wynagrodzeń dla różnych form zatrudnienia, które korzystają ze zwolnienia z podatku.

Umowa zlecenie ze studentem Umowa o pracę

Wynagrodzenie brutto 2250,00 zł 2250,00 zł

Składki społeczne 0,00 zł 308,48 zł

Składki zdrowotne 0,00 zł 174,74 zł

Do wypłaty 2250,00 zł 1766,78 zł

Zleceniobiorca podlegający wszystkim ubezpieczeniom w ZUS dostanie na rękę tyle samo, co osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę korzystająca ze zwolnienia.

Przychody obowiązkowo opodatkowane

Warto zwrócić uwagę, że zwolnienie z PIT dotyczy wyłącznie wynagrodzeń. Zatem niektóre przychody osób spełniających warunki do korzystania z ulgi w dalszym ciągu będą podlegały opodatkowaniu. Dotyczy to w szczególności :

? zasiłków, np. chorobowego, macierzyńskiego, rehabilitacyjnego,

? odpraw i odszkodowań, np. z tytułu zakazu konkurencji, nieprawidłowego rozwiązania umowy o pracę,

? części stypendiów,

? niektórych świadczeń alimentacyjnych.

Zwolnienie z podatku a zeznanie roczne

Jeśli pracodawca/zleceniodawca nie pobierał zaliczki od wynagrodzenia, wówczas pracownik/zleceniobiorca nie będzie zobligowany do sporządzenia deklaracji rocznej. W 2019 r. tylko część przychodów zwolniona z PIT nie zostanie wykazywana w deklaracji. W kolejnych latach konieczne będzie sporządzenie zeznania dla przychodów, które zostaną opodatkowane w związku z przekroczeniem limitu. Zeznanie sporządzą również osoby, które w danym roku ukończą 26. roku życia, co spowoduje utratę prawa do korzystania z ulgi.

Podsumowując, zwolnienie z opłacania podatku bez wątpienia stanowi zachętę do podejmowania zatrudnienia przez młode osoby. W ciągu roku dzięki uldze mogą zyskać „trzynastą pensję". Jednocześnie nowe przepisy mogą negatywnie wpłynąć na liczbę osób rozpoczynjących działalność gospodarczą, które zostały pozbawione możliwości korzystania z ulgi.