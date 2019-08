Zwolnienie z PIT z tytułu prowadzenia działalności w SSE

Podatnik zaliczony do kategorii małych przedsiębiorców, który uzyskał zezwolenie na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przed 1 stycznia 2001 r., utracił uprawnienie do korzystania ze zwolnienia na preferencyjnych warunkach z dniem 1 stycznia 2012 r. Zachowuje on jednak prawo do zwolnień na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o PIT, które obowiązują do dnia wygaśnięcia jego zezwolenia na prowadzenie działalności.

Poniżej dalsza część artykułu Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku II FSK 331/15 z 14 lutego 2017 r.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił podatnik będący wspólnikiem spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej (dalej: SSE). Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia podatkowego na preferencyjnych zasadach przewidzianych dla tzw. małych przedsiębiorców.

Powołując się na interpretację indywidualną Ministra Finansów skarżący twierdził, że po 31 grudnia 2011 r. może nadal korzystać ze zwolnienia strefowego w okresie ważności zezwolenia na zasadach obowiązujących małych przedsiębiorców od 1 maja 2004 r. Skarżący zwrócił się z pytaniem, czy przystąpienie do spółki nowego wspólnika spowoduje utratę prawa do zwolnienia strefowego przez dotychczasowych wspólników. Zdaniem organu interpretacyjnego, nie było podstaw by uznać, że skarżący ma prawo do zwolnienia podatkowego z tytułu działalności prowadzonej w SEE po 31 grudnia 2011 r. Organ argumentował, że poza regulacjami zawartymi w ustawie nowelizującej ustawę o SSE nie ma przepisów, które określałyby możliwość korzystania z pomocy publicznej przez tzw. „starych" przedsiębiorców. Przywołaną we wniosku interpretację indywidualną organ uznał za niewiążącą w aktualnym postępowaniu.

Zaskarżona przez podatnika interpretacja indywidualna została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: WSA). W ocenie WSA, nowelizacja przewidywała jedynie czasową możliwość zmiany zasad zwolnień określonych w ustawie o SSE. Nie odnosiła się ona natomiast do kompleksowej regulacji zwolnień podatkowych dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie SSE. Sąd uznał, że po 31 grudnia 2011 r. małych przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE przed 1 stycznia 2001 r., obejmują regulacje przewidziane w ustawie o PIT.

Organ wniósł skargę kasacyjną. Podzielając stanowisko WSA, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ją jako niezasadną. We wniosku o wydanie interpretacji skarżący wyraźnie zaznaczył, że zgodnie z interpretacją już uzyskaną, po 31 grudnia 2011 r. może nadal korzystać ze zwolnienia strefowego. Organ powinien natomiast odnieść się do przedstawionej argumentacji, w tym do wcześniej wydanej interpretacji. Należy przyjąć, że w ustawie nowelizującej określono czasowy horyzont stosowania zwolnień podatkowych, ale nie wyłączenia ich w ogóle. WSA prawidłowo stwierdził, że źródłem zwolnienia przedsiębiorców działających w SSE jest ustawa o PIT, która bierze pod uwagę fakt posiadania przez podatnika zezwolenia na prowadzenie na terenie SSE działalności, z której prowadzenia uzyskiwane są dochody.

komentarz eksperta Rafał Mierkiewicz, adwokat, doradca podatkowy w warszawskim oddziale Rödl & Partner

Komentowane orzeczenie zasługuje na aprobatę. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o SSE przedsiębiorca, który posiadał zezwolenie uzyskane przed 1 stycznia 2001 r., zachowywał prawo do zwolnień podatkowych określonych w ustawie o SSE w brzmieniu z 31 grudnia 2000 r. w okresie do 31 grudnia 2011 r., jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej był on małym przedsiębiorcą. Należało tutaj ustalić, czy podatnicy zaliczeni do kategorii małych przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2001 r., z 1 stycznia 2012 r. utracili uprawnienie do korzystania ze zwolnienia na preferencyjnych warunkach, zachowując prawo do zwolnienia na zasadach ogólnych (w przypadku osób fizycznych na podsta- wie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT), aż do dnia, w którym wygaśnie zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE.

Słusznie zwrócił uwagę NSA na przejściowy charakter przepisu ustawy nowelizującej, który rozstrzygając kolizję regulacji prawnych, odwołuje się do pewnego istniejącego wcześniej stanu prawnego. Nie należy natomiast upatrywać w nim samodzielnej normy prawnej dla przesądzania o obowiązkach i uprawnieniach natury materialnoprawnej. Źródłem i samodzielną podstawą zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorców strefowych jest art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT (odpowiednio art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT). W związku z powyższym, jak trafnie wskazał NSA, podstawy zwolnienia należało upatrywać w przepisie ustawy podatkowej, który odnosi się do faktu posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE. Gdyby intencją ustawodawcy nie była tylko zmiana zakresu uprawnień podatników z końcem 2011 r., lecz ich całkowite wyłączenie z tą datą, to z całą pewnością znalazłoby to odzwierciedlenie w treści przepisu, np. w postaci stwierdzenia, że w odniesieniu do określonej grupy przedsiębiorców (w tym przypadku tzw. małych przedsiębiorców) art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT nie znajduje zastosowania. Tymczasem, ustawodawca zdecydował się na rozwiązanie w postaci przejścia z preferencyjnych warunków zwolnień na te o charakterze ogólnym, a nie ich całkowite wyłączenie z upływem 2011 r.