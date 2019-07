Ceny transferowe: korekty dochodu za lata poprzednie

Dotyczy to lat, które mogą być przedmiotem kontroli, z uwagi na brak upływu terminu przedawnienia. Organy podatkowe kwestionują bowiem w takich przypadkach zmniejszenie przychodu, bądź rozpoznanie kosztów podatkowych.

Co prawda, nowe przepisy rozwiały część wątpliwości, jednak znajdą zastosowanie wyłącznie do korekt cen transferowych dotyczących transakcji kontrolowanych realizowanych po 1 stycznia 2019 r., w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r. Opisane ryzyko dotyczy stanu prawego przed wejściem w życie nowowprowadzonych art. 11e ustawy CIT oraz art. 23q ustawy o PIT, które przewidują możliwość takiej korekty.

- faktur korygujących, które referują do sprzedaży zrealizowanej w danym okresie,

Z kolei dokumentowanie korekt notą kredytową lub debetową jest prostsze administracyjnie i powszechne w praktyce biznesowej międzynarodowych grup. Jednocześnie zgodnie z obecnym trendem interpretacyjnym organów podatkowych korekta ta nie będzie powodować zmniejszenia przychodów podatkowych lub zwiększenia kosztów uzyskania przychodów. Przyjęcie odmiennego stanowiska może doprowadzić do powstania istotnego ryzyka dla podatnika.

Grupa Ekspertów ds. VAT w dokumencie roboczym z 18 kwietnia 2018 r. wskazała, że niepewność spowodowana zastosowaniem różnych podejść przez państwa członkowskie może prowadzić do powstania istotnego ryzyka pieniężnego oraz wysokiego obciążenia administracyjnego dla firm działających w UE. Ponadto zauważono, że pojęcie „korekt cen transferowych" nie występuje w Dyrektywie VAT 2006/112/WE (dalej: dyrektywa VAT). Brakuje także orzeczeń TSUE w sprawach bezpośrednio dotyczących traktowania korekt cen transferowych na potrzeby VAT. Dyrektywa VAT nie precyzuje kiedy korekta cen transferowych jest transakcją podlegającą opodatkowaniu VAT, a kiedy wykracza poza zakres VAT. W niektórych przypadkach można argumentować, że korekta cen transferowych jest korektą wcześniejszej transakcji podlegającej opodatkowaniu, a zatem stanowi dodatkowe wynagrodzenie za tę samą transakcję podlegającą opodatkowaniu.

Ostatecznie w dokumencie tym wyrażono postulat, że z uwagi na złożoność traktowania korekt cen transferowych dla celów VAT, zalecane jest traktowanie wszystkich rodzajów korekt cen transferowych poza zakresem VAT dla transakcji zwieranych przez podatników, w których wszystkie strony mają pełne prawo do odliczenia VAT. Należy zauważyć, że dokument ten nie stanowi obowiązującego prawa, a jedynie wskazówkę co do przewidywanego kierunku przyszłych zmian.