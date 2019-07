Kiedy 50-proc. koszty dla pracownika w PIT

- Spółka jest producentem elektroniki. Działalność ta obejmuje m.in. tworzenie programów komputerowych. W związku z tym wynagrodzenie pracowników, których praca ma charakter twórczy, obejmuje także honorarium autorskie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do stworzonych w danym miesiącu utworów (programów). Jakie warunki należy spełnić, aby do honorarium autorskiego wypłacanego pracownikowi w ramach stosunku pracy stosować podwyższone koszty w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu? – pyta czytelniczka.

Zasadniczo pracownikom uzyskującym przychody ze stosunku pracy przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT. W przypadku świadczenia przez pracownika pracy o charakterze twórczym możliwe jest stosowanie tzw. kosztów autorskich w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez zakład pracy (płatnika). Rozwiązanie to jest bardzo atrakcyjne pod względem podatkowym, co powoduje, że w wielu branżach rośnie zainteresowanie tym tematem.

Dla zastosowania autorskich kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% znaczenie ma sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia (honorarium) pracownika. Honorarium to ma być wyznacznikiem rzeczywistej wartości utworu. Z tego powodu organy podatkowe kwestionują koszty autorskie zastosowane do honorariów ustalonych na podstawie wyliczenia czasu poświęconego przez pracownika na pracę twórczą.

Stworzenie dzieła i przeniesienie praw

Honorarium, które jest wynagrodzeniem za rezultat pracy, powinno być zatem przyznawane pracownikowi za stworzenie w danym okresie rozliczeniowym (zwykle miesiącu) utworu lub utworów i przeniesienie do niego/nich praw. Jeżeli w danym miesiącu nie powstanie utwór, do którego przeniesiono prawa autorskie, to honorarium nie zostanie przyznane, a pracownik otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za wykonanie pozostałych obowiązków pracowniczych z uwzględnieniem pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT. Ponadto, honorarium otrzymane przez pracownika, który w danym okresie rozliczeniowym stworzył kilka utworów, do których przeniósł prawa na rzecz pracodawcy, powinno uwzględniać m.in. stopień trudności (wkład pracy) w opracowaniu danego utworu. W takich okolicznościach przyznanie honorarium w jednakowej wysokości za każdy utwór również narusza istotę tego wynagrodzenia.