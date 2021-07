Straty z epidemii koronawirusa: skarbówka wyjaśnia zasady przechowywania dokumentów

Jeśli więc podatnik zakończył 2020 r. stratą i wykazał ją w deklaracji PIT lub CIT składanej w 2021 r., to termin przedawnienia liczy się od końca 2021 r. Dokumenty należy przechowywać do końca 2026 r. Samą stratę można odjąć od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat – od 2021 r. do 2025 r. Nie wpłynie to na przedłużenie okresu przedawnienia.