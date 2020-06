Tarcza 4.0: przejrzyj faktury z epidemii. Można łatwo obniżyć podatek

Co im daje tarcza 4.0? Możliwość szybszego odliczenia od dochodu nieściągniętych od kontrahentów kwot. Dzięki temu odprowadzą mniejszy podatek.

– Generalnie z ulgi na złe długi w PIT/CIT można skorzystać po 90 dniach od upływu terminu płatności. Tarcza 4.0 skróciła ten termin do 30 dni. Oznacza to, że wierzyciele mogą też rozliczyć większość faktur z okresu epidemii. Warto je przejrzeć i skorzystać z ulgi, to łatwy sposób na obniżenie podatkowych obciążeń – podkreśla Radosław Żuk. I podaje przykład.