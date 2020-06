Koronawirus: w czasie epidemii jest ulga na parking, który firma funduje pracownikowi

Taką interpretację uzyskała spółka, która w trosce o zdrowie publiczne oraz własnych pracowników – na podstawie art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 – poleciła większości zatrudnionych pracę zdalną. Nie dotyczy to jednak grupy osób, których obecność jest niezbędna, by zapewnić ciągłość wykonywania zadań. By zminimalizować ryzyko zarażenia, spółka zaleciła im dojazdy do miejsca pracy, w miarę możliwości, samochodami prywatnymi. Jednocześnie zagwarantowała, że osoby korzystające z płatnych parkingów miejskich lub komercyjnych otrzymają zwrot kosztów. Podstawą będzie przedłożenie biletów parkingowych lub innych dowodów płatności, w tym ewentualnych oświadczeń, w razie wykorzystywania do dokonywania opłat aplikacji mobilnych. Wymagana dokumentacja zawierać będzie numer rejestracyjny pojazdu, datę, czas postoju, lokalizację i kwotę opłaty.